В МИД припомнили Беларуси времена Майдана после вызова украинского посла

Министерство иностранных дел считает вызов посла Украины в МИД Беларуси и вручение ему ноты протеста в связи с акциями у белорусских диппредставительств чрезмерно эмоциональной реакцией.

Об этом в пресс-службе МИД Украины заявили "Укрінформу", сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует.

Кроме того, правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

В этом контексте в МИД акцентировали, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию в отношении Украины и избранного украинским народом европейского курса.

Напомним, 26 ноября Беларусь обвинила Украину в бездействии относительно противоправных действий "радикальных элементов" во время акций протеста у белорусского посольства в Киеве, в МИД вызвали украинского посла.