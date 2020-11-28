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СМИ выяснили, кто может возглавить Пентагон при Байдене

Суббота, 28 ноября 2020, 11:06

Избранный президент США Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина одним из кандидатов на пост министра обороны.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".

В списке кандидатов фигурируют также экс-министр по вопросам внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, сообщают источники.

Наиболее вероятной кандидатурой считалась Флурной, но источники издания говорят, что другие факторы, такие как раса, опыт и уровень комфорта для Байдена тоже играют важную роль.

Команда Байдена чувствует давление, чтобы выбрать афроамериканца на ведущую роль в кабинете министров, пишет издание. Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

Остин - бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.

Напомним, Байден уже определился с кандидатами на должность государственного секретаря и советника по вопросам национальной обороны.

Подробнее читайте в статье - Дипломатия и безопасность после Трампа: кто должен получить ключевые должности при президенте Байдене

Темы: СШАБайден


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