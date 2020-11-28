Кулеба призвал бороться за признание Голодомора геноцидом в мире

В День памяти жертв голодоморов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить борьбу за донесение в мире правды о Голодоморе 1932-1933 годов и признание его геноцидом украинского народа.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Для нас, украинских дипломатов, донесение правды о Голодоморе-геноциде - это профессиональный вызов и дело чести. Борясь за признание Голодомора геноцидом в мире, мы боремся не только за себя. Мы боремся и за тех, кто не мог защитить себя тогда", - сказал он.

Министр отметил, что в этот день сердца соотечественников в Украине и за рубежом полны боли, злобы и возмущения. Он призвал трансформировать отношения к Голодомору-геноциду, в частности развенчать миф о том, что украинцы молчаливо шли на смерть.

"Исторический факт: за период с 1 января по 15 июля 1932 в Украине зарегистрировано 932 массовые выступления против сталинской коллективизации. Давайте сегодня также почтим героизм этих людей, которые имели смелость бросить вызов тоталитарной власти. Неизвестно, был ли у них шанс победить. Но у них точно было достоинство не сдаться без боя", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел поблагодарил каждую украинскую общину за границей, которая годами доносит в своей стране правду о Голодоморе.

Президент Зеленский в своем обращении 28 ноября призвал украинцев зажечь свечу в память о жертвах голодоморов в Украине в 16 часов субботы.