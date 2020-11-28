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Во Франции после месячного локдауна открылись магазины

Суббота, 28 ноября 2020, 16:57
Во Франции после месячного локдауна открылись магазины

Во Франции в субботу после месячного локдауна открылись магазины, торгующие второстепенными товарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Магазины, торгующие товарами не первой необходимости, такими как обувь, одежда и игрушки, открылись в рамках первых ослаблений после введения общенационального локдауна, который начал действовать 30 октября и будет работать до 15 декабря.

В то же время бары и рестораны будут закрыты до 20 января.

Правительство сократило количество людей, которым разрешено посещать магазины, что стало проблемой для небольших торговых точек.

Многие владельцы малого бизнеса жаловались, что им трудно работать по новым правилам. Они рассказали о низкой активности покупателей, которые отложили свои покупки до Черной пятницы, которая была перенесена на неделю на 4 декабря.

Мэр Парижа Энн Идальго планирует провести переговоры с розничными торговыми организациями о разрешении им открываться по воскресеньям, чтобы наверстать упущенные продажи.

Правительство уже позволило магазинам работать до 21:00, чтобы они могли принимать больше клиентов, несмотря на ограниченные возможности.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ослаблении ряда коронавирусных ограничений благодаря улучшению ситуации с пандемией 25 ноября.

Темы: карантинФранциякоронавирус
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