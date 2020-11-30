Кремль отреагировал на идею Санду вывести российских военных из Приднестровья

В Кремле заявили, что избранная президент Молдовы Майя Санду не обсуждала с Москвой идею реформировать миссию российских "миротворцев" в Приднестровье, превратив ее в гражданскую.

С заявлением в понедельник выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Песков отметил, что с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.

В Кремле рассчитывают, что у нового руководства Молдовы есть большая потребность "в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений", добавил Песков.

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и мы будем учитывать все возможные негативные последствия любых резких шагов", - сказал он.

30 ноября Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение ее в гражданскую.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.

Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую миротворческую миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.