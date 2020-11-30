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Меркель предупредила об угрозе "третьей волны"

Понедельник, 30 ноября 2020, 21:57

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что страна может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане будут проявлять неосторожность в ближайшие недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Число новых случаев заражения в Германии стабилизировалось на высоком уровне после того, как 2 ноября был введен "мягкий локдаун". Но официальные лица предупредили, что прогресс все еще хрупок.

"Зимой нам нужно быть очень, очень осторожными. В противном случае мы окажемся прямо в следующей волне", - сказала Меркель в онлайн-дискуссии с полицейскими.

Меркель также выступила против планов некоторых региональных правительств позволить отелям открываться для семейных визитов на Рождество. Она считает, что этот шаг может ухудшить распространение вируса в Германии.

На прошлой неделе Германия зарегистрировала более 1 млн случаев коронавируса с начала пандемии в марте.

Правительство Германии и руководители федеральных земель приняли решение продолжить и усилить ограничения до 20 декабря для сдерживания пандемии.

Но ограничения на контакты должны быть приостановлены с 23 декабря по 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества. 



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