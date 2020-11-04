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Степанов: Чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение

Среда, 4 ноября 2020, 23:58
Степанов: Чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского времени возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности Украины.

Источник: эфир на телеканале "Украина 24"

Пряма мова: "Мы не рассматриваем такую необходимость (приостановление работы общественного транспорта), если мы говорим в целом по стране".

По его словам, введение комендантского времени пока также не планируется.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение. Для этого – решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной раде".

Что предшествовало: 4 ноября информированные собеседники УП в Кабинете министров и Офисе президента сообщили, что в правительстве уже с понедельника планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

Темы: карантинштрафы
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