Выборы в США: штаб Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов.
Источник: Associated Press
Детали: В команде Трампа также заявили, что они будут требовать пересчета голосов в Висконсине.
Менеджер штаба Билл Степьен не вдаваясь в подробности сообщил, что они фиксируют "нарушения в нескольких округах Висконсина".
Издание считает, что такие действия демонстрируют зарождающуюся правовую стратегию, о которой президент сигнализировал в течение нескольких недель, а именно, что он будет атаковать целостность процесса голосования в штатах, где побеждает его оппонент.
Что предшествовало: Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания был абсолютно незаконным.
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Напомним:
- По последним данным, рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов.
- Ожидается, что большое количество сторонников Трампа-республиканца лично появится на голосование в день выборов. Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.