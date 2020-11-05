Выборы в США: штаб Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов.

Источник: Associated Press

Детали: В команде Трампа также заявили, что они будут требовать пересчета голосов в Висконсине.

Менеджер штаба Билл Степьен не вдаваясь в подробности сообщил, что они фиксируют "нарушения в нескольких округах Висконсина".

Издание считает, что такие действия демонстрируют зарождающуюся правовую стратегию, о которой президент сигнализировал в течение нескольких недель, а именно, что он будет атаковать целостность процесса голосования в штатах, где побеждает его оппонент.

Что предшествовало: Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания был абсолютно незаконным.

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Напомним: