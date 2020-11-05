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В Украине за сутки уже 9 850 случаев COVID

Четверг, 5 ноября 2020, 08:59

За сутки 4 ноября в Украине обнаружили 9850 случаев COVID-19, умерли от осложнений 193 больных, выздоровели от коронавирусной болезни 8378 человек, госпитализировали 1 269 пациентов.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

 

Из всех выявленных за последние сутки больных 369 - дети, 514 - медработники.

За минувшие сутки сделано 75 598 тестирований: методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, умерли уже 7 924 человека.

Сейчас коронавирус имеет, по имеющимся данным, 237 761 житель Украины.

Всего с марта проведена 3 470 669 ПЦР-тестирования.



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