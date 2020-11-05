В Украине за сутки уже 9 850 случаев COVID

За сутки 4 ноября в Украине обнаружили 9850 случаев COVID-19, умерли от осложнений 193 больных, выздоровели от коронавирусной болезни 8378 человек, госпитализировали 1 269 пациентов.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Количество новых заболевших и количество выздоровевших побили "рекорд" предыдущих суток.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Больше всего летальных случаев за прошедшие сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (27), в Киевской области (19), во Львовской области (18), в Сумской области (17), в Николаевской области и в Киеве (по 11).

Из всех выявленных за последние сутки больных 369 - дети, 514 - медработники.

За минувшие сутки сделано 75 598 тестирований: методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, умерли уже 7 924 человека.

Сейчас коронавирус имеет, по имеющимся данным, 237 761 житель Украины.

Всего с марта проведена 3 470 669 ПЦР-тестирования.

Напомним: 4 ноября в мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19 и зафиксировали почти рекордное количество новых случаев заражения коронавируса – 570 934.

Украина по количеству новых случаев COVID-19 была на 14-м месте в мире (в Европе 10-й), по общему количеству больных – на 21-м (в Европе – 9-й), по количеству летальных исходов коронавируса – на 15 -м месте в мире (на 9-м в Европе).

Украина за сутки 3 ноября перешагнула порог в 9 тысяч новых больных: тогда диагноз COVID-19 подтвердили 9 524 лицам, умерли 199 больных, выздоровели 7536 пациентов – это были два антирекорда и рекорд, которые перебили следующие сутки.

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