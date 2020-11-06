Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы, но при условии

Пятница, 6 ноября 2020, 18:43
Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы, но при условии
ТАСС

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко сказал, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение.

Источник: Telegram-канал "Пул первого"

Детали:  На открытии третьей линии минского метро Лукашенко 6 ноября выступил перед собранным трудовым коллективом. Он в частности пожаловался, что западные партнеры требуют от него перевыборов президента, и заявил, что готов гарантировать их, "если этого захочет народ".

Прямая речь: "Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарнатирую.

Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев".

Что было ранее: В сентябре Лукашенко говорил, что проведение новых президентских выборов возможно уже после принятия новой Конституции Беларуси.

Напомним: Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях протеста по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: