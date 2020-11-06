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Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы, но при условии

Пятница, 6 ноября 2020, 19:43
ТАСС

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко сказал, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение.

Источник: Telegram-канал "Пул первого"

Детали:  На открытии третьей линии минского метро Лукашенко 6 ноября выступил перед собранным трудовым коллективом. Он в частности пожаловался, что западные партнеры требуют от него перевыборов президента, и заявил, что готов гарантировать их, "если этого захочет народ".

Прямая речь: "Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарнатирую.

Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев".

Что было ранее: В сентябре Лукашенко говорил, что проведение новых президентских выборов возможно уже после принятия новой Конституции Беларуси.

Напомним: Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях протеста по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусь


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