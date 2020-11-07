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Нардеп от "Слуги народа" сложил мандат в связи с избранием мэром на Прикарпатье

Суббота, 7 ноября 2020, 14:18

Нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на должность городского головы города Надвирна Ивано-Франковской области.

Источник: заявление Андрийовича, опубликованное в Facebook, сайт ЦИК

 

Дословно: "Слагаю депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского головы Надвирнянского района Ивано-Франковской области".

Детали: Согласно информации на сайте ЦИК, за Андрийовича проголосовали 62,24% избирателей.

Что предшествовало: О том, что он сложит полномочия нардепа, Андрийович заявил 26 октября.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная РадаИвано-Франковская областьвиборы


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