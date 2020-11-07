Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена весной – Резников

Стратегия экономического развития подконтрольного Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной.

Источник: вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время инспекции готовности к открытию КПВВ и современного многофункционального сервисного центра в Счастье 6 ноября, сообщает пресс-служба министерства

Прямая речь: "Идет работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию".

Детали: Стратегия будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирование развития за счет государственного бюджета, финансирование за счет международных доноров и организаций.

По словам Резникова, стратегия будет ориентироваться на создании комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. Логика стратегии – создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.

Больше подробностей: В пятницу на КПВВ в Счастье проинспектировали готовность к открытию КПВВ и современного многофункционального сервисного центра. Открытие КПВВ и сервисного центра в Счастье, а также КПВВ в Золотом состоится 10 ноября.

Кроме президента Владимира Зеленского и Резникова, Луганскую область посетили посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Франции Этьен де Понсен, посол Канады Лариса Галадза, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, посол Швеции Тобиас Тибергу, временный поверенный в делах США Кристина Квин и заместитель посла Великобритании Николас Гаррокс.

Резников сообщил, что в сервисных центрах, вроде того, что открыто в Счастье, граждане Украины с обеих сторон линии соприкосновения смогут получить все административные и социальные услуги. Он сообщил, что такие сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ. В ближайшее время запланировано открытие сервисного хаба в Новотроицком, а также будет модернизирован хаб на Чонгаре, на административной границе с временно оккупированным Крымом.