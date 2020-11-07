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Джо Байден прокомментировал победу на выборах

Суббота, 7 ноября 2020, 19:20

Демократ Джо Байден после того, как получил более 270 голосов выборщиков на президентских выборах в США, призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Источник: CNN, Байден в Twitter

Прямая речь: "После окончания кампании пора оставить гнев и жесткую риторику позади и объединиться как нация".

Детали: Байден в своем заявлении поблагодарил американский народ за доверие и отметил, что нет ничего невозможного, если браться за дело вместе.

Сообщение Байдена в Twitter: "Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили".

Напомним: Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Темы: БайденСШАвиборы


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