Джо Байден прокомментировал победу на выборах

Демократ Джо Байден после того, как получил более 270 голосов выборщиков на президентских выборах в США, призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Источник: CNN, Байден в Twitter

Прямая речь: "После окончания кампании пора оставить гнев и жесткую риторику позади и объединиться как нация".

Детали: Байден в своем заявлении поблагодарил американский народ за доверие и отметил, что нет ничего невозможного, если браться за дело вместе.

Сообщение Байдена в Twitter: "Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8