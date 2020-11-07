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В Кривом Роге злоумышленник напал на прохожих, есть убитые и раненые

Суббота, 7 ноября 2020, 19:56

В субботу в Кривом Роге 37-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик.

Источник: Нацолиция в Facebook

Дословно: "7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу".

Детали: Правоохранители задержали нападавшего и доставили в Криворожское отделение полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Местное издание "Первый городской" пишет, что двое погибших - это отец и сын. При этом нападающий заявил, что планировал зарезать 15 человек.

 
 

При єтом правоохранители отмечают, что подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьубийство


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