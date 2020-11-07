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Злоумышленник в Кривом Роге планировал убить 15 человек

Суббота, 7 ноября 2020, 23:58

Нападающий, который в субботу в Кривом Роге убил 2 и ранил 8 человек, заявил, что планировал зарезать 15 человек.

Источник: видео задержания подозреваемого, которое опубликовал "Первый городской"

Детали: После того, как правоохранители схватили нападавшего, он рассказал, что не знает, скольких людей зарезал, но должен был убить 15.

Также он добавил, что осуществить это ему якобы приказал бог.

Прямая речь задержанного: "Я убил, потому что мне бог сказал"

 

Напомним: Криворожские СМИ сообщили, что 7 ноября в результате нападения злоумышленника погибли двое мужчин - отец и сын. Еще 8 человек пострадали.

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию, произошедшую в субботу в Кривом Роге, абсолютным терроризмом.

Темы: убийствочрезвычайное происшествие


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