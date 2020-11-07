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Зеленский назвал резню в Кривом Роге абсолютным терроризмом

Суббота, 7 ноября 2020, 22:18

Президент Владимир Зеленский прокомментировал трагедию, произошедшую в субботу в Кривом Роге, где мужчина зарезал двух и ранил 8 человек.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!

Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома".

Детали: По словам президента, преступление, которое произошло - это терроризм и варварский способ запугать людей, независимо от того, как он будет расценен Уголовным кодексом.

Зеленский добавил, что надеется на "быстрое расследование и справедливый приговор этому подонку".

Напомним: в результате нападения злоумышленника в Кривом Роге два человека погибли, еще 8 человек ранены, в частности, 8-летний мальчик. Правоохранители уже задержали нападавшего и доставили его в Криворожское отделение полиции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийубийствоДнепропетровская область


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