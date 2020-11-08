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В Беларуси двух задержанных журналистов отправили в изолятор, их будут судить

Воскресенье, 8 ноября 2020, 08:12

Задержанных 7 ноября в Минске журналистов сайта "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и российского сетевого издания "МБХ Медиа" Романа Попкова будут судить.

Источник: БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов

Детали: Обоих представителей СМИ задержали во время традиционного субботнего женского марша с цветами. Их отправили в минский Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

По информации правозащитников, в ходе субботней акции были также задержаны, но позже освобождены журналисты Александр Силич и Дарья Чульцова.

Напомним: По последним данным, во время Марша медиков и Женского марша в столице Беларуси задержали около 100 человек – участников акций протеста и обычных прохожих.

Темы: БеларусьСМИмитинги


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