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Протесты в Минске: Марш медиков и Женский марш сопровождались задержаниями

Воскресенье, 8 ноября 2020, 02:38
Протесты в Минске: Марш медиков и Женский марш сопровождались задержаниями

По последним данным, во время Марша медиков и Женского марша в столице Беларуси задержали около 100 человек – участников акций протеста и обычных прохожих.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: В 12 дня в Минске начался Марш медиков. Однако, как только медработники стали на ступеньки первой клинической больницы милиция начала их задерживать.

 

По последней информации, силовики забрали около 60 человек.

На 14 часов был анонсирован Женский марш. Задержание начались еще перед его началом. Особое "внимание" милиции заслуживали женщины с цветами в руках, которые шли по городу.

 

Правозащитники отмечают, что милиция забирала в отделения как участникам марша, так и не причастных к нему людей. Сейчас сообщается еще о 34 задержанных.

Также задержания происходили и в регионах. В частности, под руку силовиков попали участников дворовых концертов. Их забирали вместе с музыкальными инструментами.

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Предыстория: 

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования.  
  • Каждая акция сопровождается задержаниями, а силовики отмечаются жестокостью по отношению к участникам протестов.
  • Кроме того, против митингующих используют светошумовые гранаты, резиновые пули и другие спецсредства.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги
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