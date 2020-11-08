Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: в Украине больше 9 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

Воскресенье, 8 ноября 2020, 07:27
Коронавирус: в Украине больше 9 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9397 новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.

Источник: данные Минздрава, СНБО

Детали: сообщается, что заболели, в частности, 315 детей и 326 медработников.

Госпитализация понадобилась 1157 зараженным.

Лидером по количеству новых больных стала Харьковщина, там за сутки обнаружили 1074 заражений и зафиксировали 10 смертей.

К отметке в тысячу случаев приближается и Киев. В столице в субботу еще 943 больных, 15 киевлян умерли от Covid-19.

Третьей по распространению коронавируса стала Запорожская область - 688 заражений и 11 летальных случаев.

При этом выздоровели 2637 человек.

Дословно Минздрав: "Проведено тестирований за сутки - 49 720 (в т.ч. методом ПЦР - 41466, методом ИФА - 8254)".

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: 6 ноября в Украине было зафиксировано рекордные 10 746 новых случаев COVID-19, при этом 187 человек умерли и 8685 выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: