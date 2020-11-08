Коронавирус: в Украине больше 9 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9397 новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.

Источник: данные Минздрава, СНБО

Детали: сообщается, что заболели, в частности, 315 детей и 326 медработников.

Госпитализация понадобилась 1157 зараженным.

Лидером по количеству новых больных стала Харьковщина, там за сутки обнаружили 1074 заражений и зафиксировали 10 смертей.

К отметке в тысячу случаев приближается и Киев. В столице в субботу еще 943 больных, 15 киевлян умерли от Covid-19.

Третьей по распространению коронавируса стала Запорожская область - 688 заражений и 11 летальных случаев.

При этом выздоровели 2637 человек.

Дословно Минздрав: "Проведено тестирований за сутки - 49 720 (в т.ч. методом ПЦР - 41466, методом ИФА - 8254)".

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Напомним: 6 ноября в Украине было зафиксировано рекордные 10 746 новых случаев COVID-19, при этом 187 человек умерли и 8685 выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира