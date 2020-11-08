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Гибель десантника на Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве

Воскресенье, 8 ноября 2020, 08:37
Гибель десантника на Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе прокомментировала смерть украинского военного из 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика.

Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ

Дословно: "7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми".

Напомним: В субботу утром, 7 ноября, на Луганщине погиб 20-летний Олег Свинарик, служивший по контракту.

Украинский боец ​​Владимир Штурм рассказал, что молодой десантник погиб около шести утра 7 ноября в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.

При этом в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 субботы указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаЛуганская область
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