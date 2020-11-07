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На Донбассе погиб 20-летний десантник Олег Свинарик

Суббота, 7 ноября 2020, 20:57
На Донбассе погиб 20-летний десантник Олег Свинарик

В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

Источник: сообщение главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, военный Владимир Штурм в Facebook, комментарий штаба ООС для УП

Прямая речь: "Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата".

Детали: По словам Козицкого, боец ​​в августе 2019 добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Также глава ЛОГА опубликовал фото Олега Свинарика.

 
Олег Свинарик

Украинский боец ​​Владимир Штурм рассказал, что молодой десантник погиб около шести утра 7 ноября в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.

Стоит отметить, что в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.

В комментарии УП в штабе ООС отметили, что по состоянию на 19:00 боевых потерь и обстрелов в Донбассе не зафиксировано.

Утром 8 ноября появилась информация, что боец якобы мог совершить самоубийство.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассООС
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