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Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым

Воскресенье, 8 ноября 2020, 16:13
Министр: Штраф 17 тысяч за отсутствие маски был несправедливым
Радио Свобода

Министр юстиции Денис Малюська считает несправедливым штраф в 17 тысяч гривен за отсутствие маски, который до сих пор действует до вступления в силу нового закона о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

Источник: Малюська в Facebook

Дословно: "За нарушение любых правил карантина сейчас существует единый штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Применять такой огромный штраф за не ношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной, нужно было решение суда.

Ситуация кардинально изменится после того, как вступит в силу закон, который Верховная Рада приняла в пятницу. Этим законом вводится новый отдельный штраф за не ношение маски в общественных местах и ​​общественном транспорте. Такой штраф составит от 170 до 255 гривен".

Детали: Малюська напомнил, что применение такого штрафа будет быстрым, поскольку штраф будет накладывать полицейский или представитель Госпродпотребслужбы сразу на месте, когда заметит гражданина, не имеющего маски в помещении или в общественном транспорте.

Министр добавил, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или к тем, кто не носит маску на улице.

Что предшествовало: 6 ноября Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

Согласно документу, штраф за неношение масок будет от 170 до 255 гривен. Как пояснял ранее глава Минздрава Максим Степанов, протокол будут составлять сразу на месте.

Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Украинская правда

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Темы: Малюськаштрафыкарантинкоронавирус
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