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Советники Трампа говорят, что он не планирует уступать Байдену – СМИ

Понедельник, 9 ноября 2020, 00:28

Действующий президент США Дональд Трамп, который с большой вероятностью проиграл президентские выборы кандидату от демократов Джо Байдену, планирует длительную борьбу, которая позволила отменить результаты волеизъявления.

Источник: Reuters

Детали: Соратники и советники Трампа анонимно признают, что шансы последнего выиграть иски по обжалованию результатов выборов слишком малы.

"Он должен позволить продолжить подсчет голосов, подать любые претензии, а потом, если ничего не изменится, он уступить", - сказал один из его советников.

Источники агентства сообщают, что республиканцы пытаются собрать не менее 60 млн на судебные дела по результатам выборов. В то же время, признают специалисты, шансы повлиять на результат выборов за счет этих исков почти нет.

Отметим, что когда СМИ начали объявлять о победе Байдена на выборах, сторонники последнего выстроились в два квартала на пути кортежа Трампа, встречая его с плакатами в руках. 

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Украинская правда

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Темы: СШАвиборыТрампБайден
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