Советники Трампа говорят, что он не планирует уступать Байдену – СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп, который с большой вероятностью проиграл президентские выборы кандидату от демократов Джо Байдену, планирует длительную борьбу, которая позволила отменить результаты волеизъявления.

Источник: Reuters

Детали: Соратники и советники Трампа анонимно признают, что шансы последнего выиграть иски по обжалованию результатов выборов слишком малы.

"Он должен позволить продолжить подсчет голосов, подать любые претензии, а потом, если ничего не изменится, он уступить", - сказал один из его советников.

Источники агентства сообщают, что республиканцы пытаются собрать не менее 60 млн на судебные дела по результатам выборов. В то же время, признают специалисты, шансы повлиять на результат выборов за счет этих исков почти нет.

Отметим, что когда СМИ начали объявлять о победе Байдена на выборах, сторонники последнего выстроились в два квартала на пути кортежа Трампа, встречая его с плакатами в руках.

President Trump went golfing again on Sunday, showing no sign of concession of the presidential race to rival Joe Biden https://t.co/3axuo9GUu9 pic.twitter.com/K8cteofz13