Советники Трампа говорят, что он не планирует уступать Байдену – СМИ
Действующий президент США Дональд Трамп, который с большой вероятностью проиграл президентские выборы кандидату от демократов Джо Байдену, планирует длительную борьбу, которая позволила отменить результаты волеизъявления.
Источник: Reuters
Детали: Соратники и советники Трампа анонимно признают, что шансы последнего выиграть иски по обжалованию результатов выборов слишком малы.
"Он должен позволить продолжить подсчет голосов, подать любые претензии, а потом, если ничего не изменится, он уступить", - сказал один из его советников.
Источники агентства сообщают, что республиканцы пытаются собрать не менее 60 млн на судебные дела по результатам выборов. В то же время, признают специалисты, шансы повлиять на результат выборов за счет этих исков почти нет.
Отметим, что когда СМИ начали объявлять о победе Байдена на выборах, сторонники последнего выстроились в два квартала на пути кортежа Трампа, встречая его с плакатами в руках.
President Trump went golfing again on Sunday, showing no sign of concession of the presidential race to rival Joe Biden https://t.co/3axuo9GUu9 pic.twitter.com/K8cteofz13— Reuters (@Reuters) November 8, 2020
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Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.