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Коронавирус в Украине: в воскресенье подтвердили 8 687 диагнозов

Понедельник, 9 ноября 2020, 07:26
Коронавирус в Украине: в воскресенье подтвердили 8 687 диагнозов

За минувшие сутки, 8 ноября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

 
МОЗ

Из всех 8,7 тысяч новых выявленных больных 350 - дети, 321 - медработники.

За минувшие сутки совершено 41 114 тестирований, из них методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6 721. За все время пандемии ПЦР-тестов сделали 3 648 292.

С марта в Украине COVID-19 обнаружили у 469 018 человек, из них 209 143 человека выздоровели, но  565 умерли.

 
УП

Напомним: Вторые сутки подряд Украина оказывается на 10 месте среди других государств мира по количеству новых больных коронавирусом.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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