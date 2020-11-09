Украина снова 10-я в мире по количеству больных COVID-19 за сутки
Понедельник, 9 ноября 2020, 02:34
Вторые сутки подряд Украина оказывается на 10 месте среди других государств мира по количеству новых больных коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В этот день было зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19 и 138 смертей.
Впереди нашего государства оказались Бразилия, Германия, Россия, Великобритания, Польша, Италия, Франция, Индия и США. В то же время, в который раз стоит отметить, что среди этих 10 стран в целом меньше всего тестов на коронавирус сделали в Украине.
По количеству жертв за сутки Украина заняла 14 позицию.
Сейчас в мире болеет 13,6 млн человек, вылечились – 35,7 млн, умерло – 1 миллион 261 тысяча инфицированных.
Напомним:
- По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.
Украинская правда