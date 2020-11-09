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Украина снова 10-я в мире по количеству больных COVID-19 за сутки

Понедельник, 9 ноября 2020, 03:34
Фото: Эльдар Сарахман

Вторые сутки подряд Украина оказывается на 10 месте среди других государств мира по количеству новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В этот день было зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19 и 138 смертей.

Впереди нашего государства оказались Бразилия, Германия, Россия, Великобритания, Польша, Италия, Франция, Индия и США. В то же время, в который раз стоит отметить, что среди этих 10 стран в целом меньше всего тестов на коронавирус сделали в Украине.

По количеству жертв за сутки Украина заняла 14 позицию.

 

Сейчас в мире болеет 13,6 млн человек, вылечились – 35,7 млн, умерло – 1 миллион 261 тысяча инфицированных.

Напомним: 

  • По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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