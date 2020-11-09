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В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие

Понедельник, 9 ноября 2020, 09:54

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус Херсон - Садовое; предварительно сообщается, что погибли два человека.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Херсонской области

Дословно: "На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из с.Садовое в направлении с.Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных".

Детали: На место аварии выехали следователи, руководство Нацполиции в области, устанавливаются причины ДТП.

 

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьДТПавария


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