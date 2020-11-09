На украинских фермах проверили норок на коронавирус

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок COVID на украинском фермах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз ассоциации

Детали: Отмечается, что эпидемическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, придерживаются жестких карантинных мероприятий.

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