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На украинских фермах проверили норок на коронавирус

Понедельник, 9 ноября 2020, 11:51
На украинских фермах проверили норок на коронавирус

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок COVID на украинском фермах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз ассоциации

Детали: Отмечается, что эпидемическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, придерживаются жестких карантинных мероприятий.

Что предшествовало:

  • Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.
  • Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.
  • Государственный институт Дании, занимающийся инфекционными заболеваниями, заявил об обнаружении коронавируса, который мутировал у норок, у 214 человек.
  • Великобритания ввела запрет на въезд из Дании на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок.

Темы: Украинакоронавирус
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