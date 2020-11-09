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Тихановская обратилась к режиму Лукашенко: Будете отвечать за террор

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:00

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его свиту, что все они понесут ответственность за террор, который устраивают в стране.

Источник: видеообращение Тихановской, опубликованное в Youtube

Прямая речь:

"Больше тысячи задержанных, сотни избитых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным беларусам и всему миру свою легитимность?

У вас ничего не выйдет. Гордый и бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Беларусы выходят против вас без оружия, спецтехники и бронежилетов – и знают, что вы никогда не осмелитесь сделать, как они. Беларусы выходят, понимая все возможные последствия – а вы обманываете себя, считая, что вас спасут, когда режим рухнет. Беларусы выходят в протест против насилия – а те, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, – не достойны зваться беларусами.

Беларусы – герои. Я благодарю всех, кто вышел вчера, за ваше мужество и силу воли. Я благодарю студентов, медиков, музыкантов, журналистов, спортсменов и всех, кто был готов оказаться в изоляторе – чтобы все остальные могли продолжать протест. Я знаю, что этот путь потребовал жертв от каждого из нас. И знаю, что сейчас легко упасть духом. Но каждый раз, когда я не верила, что смогу продолжать нашу борьбу, вы давали мне понять, что вместе мы можем всё. Вы были абсолютно правы.

Да, наш путь к свободе оказался марафоном – но мы уже не сойдем с дистанции. Никто, кроме нас, не освободит наших родных из тюрем и не вернёт домой всех, кому пришлось уехать. К той жизни, как раньше, уже не вернуться – и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность. Поэтому берегите друг друга, поддерживайте и помогайте друг другу. Вместе мы справимся со всем – даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране".

Предыстория: В воскресенье, 8 ноября, в столице Беларуси продолжались массовые акции протеста. ОМОН охотится на участников митинга, очевидцы рассказывают, что слышны выстрелы. 

В Беларуси на акциях в воскресенье задержали более 1000 человек.

Украинская правда
Темы: ТихановскаяЛукашенкоБеларусь


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