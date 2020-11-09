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Ермак тоже заболел COVID-19

Понедельник, 9 ноября 2020, 17:38

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь Ермака: "Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально.

На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине".

Детали: Глава ОПУ пойдет на самоизоляцию и обещает работать "в обычном режиме, не замедляя темп".

Что было раньше: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермаккоронавирусэпидемия


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