Зеленский заразился коронавирусом

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Источник: его сообщение в Facebook, Facebook-страница Офиса президента

Прямая речь: "Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!"

Детали: По данным ОП, Зеленский будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

В Офисе также сообщили, что глава ОП Андрей Ермак, его заместители и работники Офиса постоянно сдают ПЦР-тесты. Заместитель главы ОП Юлия Ковалив уже получила отрицательный результат теста.

А Ермак написал в Facebook, что тоже заболел COVID-19 и идет на самоизоляцию.

Предыстория: В конце октября сообщалось, что сразу у нескольких заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двух заместителей уже подтвердили COVID-19. Это Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Ковалив сообщила, что коронавирусом заболела вся ее семья.

24 октября у президента Польши Анджея Дуды, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус.

В июне-июле переболела COVID-19 жена президента Елена Зеленская, а позже 7-летний сын Зеленских Кирилл также перенес коронавирусную инфекцию.

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