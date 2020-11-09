Украина выполнила договоренности по КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов от РФ

Украина выполнила со своей стороны договоренности по открытию 10 ноября двух новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области и ожидает аналогичных шагов с российской стороны

Источник: глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в Telegram и в комментарии "Интерфакс-Украина", пресс-служба ГПСУ в комментарии УП

Детали: Вечером в telegram-канале ТКГ появилось сообщение, что несмотря на срыв договоренностей со стороны контролируемых Кремлем представителей ОРДЛО, украинская сторона 10 ноября возобновит работу старых и запустит новые КПВВ на Донбассе.

Эту информацию также "Украинской правде" подтвердили в Государственной пограничной службе: "Да, мы откроемся".

Кравчук подчеркнул "Интерфакс-Украина", что Украина выполняла и будет выполнять договоренности, потому что считает это своей главной задачей для достижения мира на Донбассе.

Прямая речь: "Мы рассматриваем открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группе, и рассчитываем на соответствующие шаги с российской стороны, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Мы будем действовать ответственно, ища пути решения и преодолевая все сложности".