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Арахамия рассказал, что предусматривает "интеллектуальный локдаун"

Вторник, 1 декабря 2020, 01:02

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "интеллектуальный локдаун" будет предусматривать выход из него регионов в разное время.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Речь шла о том, когда будет локдаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. То премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах " .

Детали: По словам Арахамии, такая идея была озвучена на одном из совещаний с участием главы Кабмина и председателей фракций.

Главный критерий выхода из локдауну каждого региона – эпидситуация.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, именно уменьшить и минимизировать экономические потери", – сказал председатель фракции "Слуга народа".

Что предшествовало: Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: карантинАрахамия


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