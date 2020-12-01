Обыски СБУ на Закарпатье: Венгрия вызывает посла и планирует жаловаться в НАТО

В Венгрии отреагировали на обыски Службы безопасности Украины в благотворительном фонде на Закарпатье, который якобы имеет отношение к закарпатским венграм: вызывают посла Украины и планируют жаловаться в НАТО.

Источник: министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в facebook, цитирует ZN.ua

Детали: Министр заявил, что власть будет и впредь защищать закарпатских венгров и планирует говорить об этом на всех международных форумах.

В частности, 1 декабря, на встрече с членами НАТО Венгрия поставит вопрос о действиях украинских правоохранителей и властей касательно венгров на Закарпатье.

Сиярто также обвинил Украину в эскалации отношений с соседней страной.

Что предшествовало: Служба безопасности провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.