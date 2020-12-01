Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обыски СБУ на Закарпатье: Венгрия вызывает посла и планирует жаловаться в НАТО

Вторник, 1 декабря 2020, 01:54

В Венгрии отреагировали на обыски Службы безопасности Украины в благотворительном фонде на Закарпатье, который якобы имеет отношение к закарпатским венграм: вызывают посла Украины и планируют жаловаться в НАТО.

Источник: министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в facebook, цитирует ZN.ua

Детали: Министр заявил, что власть будет и впредь защищать закарпатских венгров и планирует говорить об этом на всех международных форумах.

В частности, 1 декабря, на встрече с членами НАТО Венгрия поставит вопрос о действиях украинских правоохранителей и властей касательно венгров на Закарпатье.

Сиярто также обвинил Украину в эскалации отношений с соседней страной.

Что предшествовало: Служба безопасности провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня

Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

Все новости...
Закарпатье
Благотворительный фонд на Закарпатье подозревают в сепаратизме
В ДТП на Закарпатье погибли 5 человек, среди жертв ребенок
Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел
Последние новости
02:47
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала уменьшение случаев коронавируса за неделю
01:54
Обыски СБУ на Закарпатье: Венгрия вызывает посла и планирует жаловаться в НАТО
01:02
Арахамия рассказал, что предусматривает "интеллектуальный локдаун"
00:29
Разумков прогнозирует, что Рада избежит "новогодней бюджетной ночи"
23:57
Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна
23:40
Разумков ожидает, что лишение свободы за ложь в декларации останется
22:58
В Британии допустили, что невакцинированных людей не будут пускать в бары и рестораны
22:36
"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч": Третьякова о COVID-помощи
22:11
Новости экономики: "Приватбанк" потерял главный офис, Зеленский отсрочит кассовые аппараты для ФЛП
21:57
Меркель предупредила об угрозе "третьей волны"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!