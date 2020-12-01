Львов против локдауна из-за "особой атмосферы" на Рождество – Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый считает, что никакие запреты не будут действовать в городе на период зимних праздников, потому что в это время во Львове "особая атмосфера".

Источник: комментарий Садового, цитирует Львовский городской совет

Прямая речь: "Сейчас речь идет о локдаун. Правительство еще не решил окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут ".

Детали: Мэр также добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирус во Львове "держится ровно", хотя и отметил, что в целом в Украине рост числа больных является значительным. Сейчас в городе Льва заняты около 49% коек, предназначенных для больных COVID-19.

Садовый считает, что власть должна направить свои силы на соблюдение карантина. "Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию ", - сказал городской голова.

Напомним: