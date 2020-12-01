Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Львов против локдауна из-за "особой атмосферы" на Рождество – Садовый

Вторник, 1 декабря 2020, 04:21

Городской председатель Львова Андрей Садовый считает, что никакие запреты не будут действовать в городе на период зимних праздников, потому что в это время во Львове "особая атмосфера".

Источник: комментарий Садового, цитирует Львовский городской совет

Прямая речь: "Сейчас речь идет о локдаун. Правительство еще не решил окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут ".

Детали: Мэр также добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирус во Львове "держится ровно", хотя и отметил, что в целом в Украине рост числа больных является значительным. Сейчас в городе Льва заняты около 49% коек, предназначенных для больных COVID-19.

Садовый считает, что власть должна направить свои силы на соблюдение карантина. "Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию ", - сказал городской голова.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЛьвовкарантинСадовый


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня

Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

Все новости...
Львов
В центре Львова закрыли ночной клуб: сотня людей без масок
ТИК официально объявила победу Садового во Львове
Горсовет во Львове провел первое заседание без мэра. Садовый возмущен
Последние новости
04:21
Львов против локдауна из-за "особой атмосферы" на Рождество – Садовый
03:35
Более полусотни стран призвали РФ расследовать отравление Навального
02:47
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала уменьшение случаев коронавируса за неделю
01:54
Обыски СБУ на Закарпатье: Венгрия вызывает посла и планирует жаловаться в НАТО
01:02
Арахамия рассказал, что предусматривает "интеллектуальный локдаун"
00:29
Разумков прогнозирует, что Рада избежит "новогодней бюджетной ночи"
23:57
Жителям двух районов Киева советуют закрыть окна
23:40
Разумков ожидает, что лишение свободы за ложь в декларации останется
22:58
В Британии допустили, что невакцинированных людей не будут пускать в бары и рестораны
22:36
"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч": Третьякова о COVID-помощи
Все новости...