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Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Понедельник, 30 ноября 2020, 13:02
Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского
president.gov.ua

Чиновники, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, 30 ноября проведут совещание о необходимости введения тотального карантина, чтобы заранее проинформировать граждан.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Детали: Представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны соберутся в понедельник на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.

О результатах сообщат как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Прямая речь Зеленского: "Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. 

Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать".

Предыстория:

  • Последние три недели, до 30 ноября, в Украине действовал карантин выходного дня, который могут продлить до конца года. Также власти рассматривают возможность введения тотального карантина (так называемого "локдауна") на период празднования Рождества и Нового года.
  • По данным УП, на прошлой неделе рассматривали такие варианты локдауна: с 7 по 20 декабря или с 25 декабря по 17 января.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что если карантин выходного дня не даст результата через несколько недель, то придется ужесточать карантинные ограничения.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил в 90% вероятность введения жестких карантинных ограничений и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровЗеленский
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