Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского
Чиновники, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, 30 ноября проведут совещание о необходимости введения тотального карантина, чтобы заранее проинформировать граждан.
Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Детали: Представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны соберутся в понедельник на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.
О результатах сообщат как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.
Прямая речь Зеленского: "Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика.
Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать".
Предыстория:
- Последние три недели, до 30 ноября, в Украине действовал карантин выходного дня, который могут продлить до конца года. Также власти рассматривают возможность введения тотального карантина (так называемого "локдауна") на период празднования Рождества и Нового года.
- По данным УП, на прошлой неделе рассматривали такие варианты локдауна: с 7 по 20 декабря или с 25 декабря по 17 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что если карантин выходного дня не даст результата через несколько недель, то придется ужесточать карантинные ограничения.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил в 90% вероятность введения жестких карантинных ограничений и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".