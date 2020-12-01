Украина уже 4-в Европе по суточной заболеваемости COVID-19

По состоянию на 30 ноября Украина оказалась на 4 месте среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Впереди нашей страны находятся Италия, Германия и Великобритания. В то же время, в этих трех странах наблюдается уменьшение новых случаев заболевания.

Несмотря на то, что за прошедшие сутки наша страна обнаружила значительно меньше инфицированных, чем раньше, но все равно Украина обошла Польшу, Испанию, Швейцарию. Всего же в Европе за это время подтвердили около 125 тысяч заражений.

Среди стран мира наше государство занимает 10 позицию, оставив позади Колумбию, Канаду, Мексику и другие страны.

По числу летальных исходов в мировом рейтинге Украина на 22 месте, среди стран Европы – на 13 позиции.

За минувшие сутки в мире диагностировали около 496 тысяч случаев заболевания и зафиксировали более 8 тысяч смертей.

За время пандемии уже вылечились почти 44 миллиона больных, умерло – 1 миллион 473 тысяч, на данный момент лечатся более 18 миллионов человек.

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