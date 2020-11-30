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После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Понедельник, 30 ноября 2020, 08:23

В Украине по состоянию на 30 ноября установили 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Степанова

Детали: В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

При этом госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26290, методом ИФА - 5611).

Таким образом, по данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело - 732 625 человек;

выздоровели - 345 149 человек;

летальных исходов - 12 327;

проведения ПЦР-тестов - 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

предыстория:

В течение суток 28 ноября в Украине обнаружили 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 лице понадобилась госпитализация.

Темы: коронавирусУкраина


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