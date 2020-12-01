COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

В последний день осени, 30 ноября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 лиц, госпитализировали 1 470 больных, умер 221 пациент, выздоровели 10 023 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Среди 12,5 тысяч новых больных: 586 детей и 646 медработников.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 62 327 тестирований, из них методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510. За все время пандемии ПЦР-тестов проведено 4 562 589.

С марта коронавирусную болезнь обнаружили у 745 123 жителей Украины. Из них 355 172 человека выздоровели, а 12 548 умерли.