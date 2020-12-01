Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

Вторник, 1 декабря 2020, 08:22

В последний день осени, 30 ноября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 лиц, госпитализировали 1 470 больных, умер 221 пациент, выздоровели 10 023 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Среди 12,5 тысяч новых больных: 586 детей и 646 медработников.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 62 327 тестирований, из них методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510. За все время пандемии ПЦР-тестов проведено 4 562 589.

С марта коронавирусную болезнь обнаружили у 745 123 жителей Украины. Из них 355 172 человека выздоровели, а 12 548 умерли.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

Украина уже 4-в Европе по суточной заболеваемости COVID-19

Арахамия рассказал, что предусматривает "интеллектуальный локдаун"

Степанов не будет предлагать продление карантина выходного дня

Новости 30 ноября: решение ЕСПЧ насчет Украины и РФ, союз Данилюка, Рябошапки и Климкина

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Все новости...
коронавирус
Украина уже 4-в Европе по суточной заболеваемости COVID-19
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала уменьшение случаев коронавируса за неделю
"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч": Третьякова о COVID-помощи
Последние новости
08:39
Архитекторы из Австрии строят театр в оккупированном Севастополе, Украина готовит санкции
08:33
Посол Украины разочарован Бундестагом: легкомысленны с Голодомором
08:22
COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: решение ЕСПЧ по Украине, союз "бывших" 
07:29
ООС: оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
06:56
С экс-советника Трампа, осужденного за связи с РФ, хотят снять обвинения
06:10
Корниенко прокомментировал слухи об отставке Степанова: не время
05:15
Украина уже 4-в Европе по суточной заболеваемости COVID-19
04:21
Львов против локдауна из-за "особой атмосферы" на Рождество – Садовый
03:35
Более полусотни стран призвали РФ расследовать отравление Навального
Все новости...