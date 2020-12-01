Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

Вторник, 1 декабря 2020, 07:22
COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

В последний день осени, 30 ноября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 лиц, госпитализировали 1 470 больных, умер 221 пациент, выздоровели 10 023 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Летальных случаев в понедельник больше всего было зафиксировано в Киеве (31), Полтавской (24), Львовской (20), Киевской (13), Ивано-Франковской и Волынской (по 11), Днепропетровской (10) областях.

Среди 12,5 тысяч новых больных: 586 детей и 646 медработников, 377 сотрудников МВД, 137 военнослужащих ВСУ.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 62 327 тестирований, из них методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510. За все время пандемии ПЦР-тестов проведено 4 562 589.

С марта коронавирусную болезнь обнаружили у 745 123 жителей Украины. Из них 355 172 человека выздоровели, а 12 548 умерли.

Сейчас коронавирус имеют по меньшей мере 377 403 жителей Украины.

Динамика новых случаев COVID
Динамика новых случаев COVID
УП

Напомним: По состоянию на 30 ноября Украина была на 10-м месте в мире и на 4 месте в Европе по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: