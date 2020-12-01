COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

В последний день осени, 30 ноября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 лиц, госпитализировали 1 470 больных, умер 221 пациент, выздоровели 10 023 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Летальных случаев в понедельник больше всего было зафиксировано в Киеве (31), Полтавской (24), Львовской (20), Киевской (13), Ивано-Франковской и Волынской (по 11), Днепропетровской (10) областях.

Среди 12,5 тысяч новых больных: 586 детей и 646 медработников, 377 сотрудников МВД, 137 военнослужащих ВСУ.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 62 327 тестирований, из них методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510. За все время пандемии ПЦР-тестов проведено 4 562 589.

С марта коронавирусную болезнь обнаружили у 745 123 жителей Украины. Из них 355 172 человека выздоровели, а 12 548 умерли.

Сейчас коронавирус имеют по меньшей мере 377 403 жителей Украины.

Динамика новых случаев COVID УП

Напомним: По состоянию на 30 ноября Украина была на 10-м месте в мире и на 4 месте в Европе по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

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