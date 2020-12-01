В оккупированном Донецке появился фейковый ФК "Шахтер"

На оккупированной территории Донецкой области появилась футбольная команда под названием ФК "Шахтер".

Источник: "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ

Дословно: "В Донецке вернули привычное для футбольных фанатов название клуба ФК "Шахтер".

Детали: Идея присвоения никому не известной команде имени знаменитого украинского клуба заключается в том, что якобы "восстанавливается историческая справедливость" и "возвращается "привычное для дончан название".

Отмечается, что клуб с украденным названием дебютировал в так называемом зимнем первенстве незаконного формирования "ДНР".

"Здесь играют воспитанники уже "республиканских" футбольных школ. То есть — наши местные. Это тот "Шахтер", который был ещё при Советском Союзе", - заявил называющий себя генеральным директором фейкового "Шахтера".