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Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

Вторник, 1 декабря 2020, 12:44
Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне
Vgorode

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.

Источник: Криклий на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта.

Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать".

Детали: Министр также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

Криклий подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинтранспорткоронавирус
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