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Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Пятница, 27 ноября 2020, 15:07
Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Решение о введении полного локдауна в Украине еще не принято, обсуждается несколько вариантов дат.

Источник: информированные собеседники УП в правительстве и Офисе президента

Детали: Один вариант - с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, - с 7 до 20 декабря.

Однако все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

Прямая речь: "Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи".

Что предшествовало: В Офисе президента отмечали, что первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
  • Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.
  • В случае введения локдауна в ОПУ обещают заранее обеспечить "полную коммуникацию".

Украинская правда

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Темы: карантин
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