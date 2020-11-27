Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть
Решение о введении полного локдауна в Украине еще не принято, обсуждается несколько вариантов дат.
Источник: информированные собеседники УП в правительстве и Офисе президента
Детали: Один вариант - с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, - с 7 до 20 декабря.
Однако все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.
Прямая речь: "Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи".
Что предшествовало: В Офисе президента отмечали, что первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.
Предыстория:
- 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
- Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.
- В случае введения локдауна в ОПУ обещают заранее обеспечить "полную коммуникацию".