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Аваков резко отреагировал на провокацию в отношении венгерских украинцев

Вторник, 1 декабря 2020, 16:24
Аваков резко отреагировал на провокацию в отношении венгерских украинцев

Глава МВД Арсен Аваков заявляет, что украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые под личиной патриотов несут угрозу ее гражданам.

Источник: МВДНацполиция

Прямая речь: "Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать.

Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны".

Детали: Очевидно, речь идет о видео, которое было загружено на YouTube, где неизвестный в черной маске на фоне якобы указателя города Берегово и флага "Правого сектора", угрожает венграм, которые имеют двойное гражданство.

Некоторые местные СМИ распространили это видео с заголовками типа "активист "Правого сектора" угрожал венграм Закарпатья".

Глава Нацполиции Игорь Клименко в свою очередь заверил, что правоохранители внимательно просмотрели ролик и проводят мероприятия для установления и задержания провокаторов.

Расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины поручено следственному управлению полиции Закарпатья.

За разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

 

Украинская правда

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Темы: провокацииЗакарпатьеМВДАваков
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