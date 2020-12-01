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Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником

Вторник, 1 декабря 2020, 19:46

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Представляя Арестовича, Ермак отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется "много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

Прямая речь Ермака: "Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений. Мы - единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну".

Детали: Среди задач Арестовича, отмечается на сайте президента, будут "согласования позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

Напомним: Блогер Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак


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