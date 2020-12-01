Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Представляя Арестовича, Ермак отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется "много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".
Прямая речь Ермака: "Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений. Мы - единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну".
Детали: Среди задач Арестовича, отмечается на сайте президента, будут "согласования позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".
Напомним: Блогер Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске.