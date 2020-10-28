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Блогеру Арестовичу дали должность в украинской делегации ТКГ

Среда, 28 октября 2020, 18:35

Блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: Арестович в Facebook

Прямая речь Арестовича: "Имею возможность сообщить, что решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины".

Детали: Арестович также рассказал, что украинская сторона во время заседания группы 28 октября предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования.

По его информации, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияДонбасс


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