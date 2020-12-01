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"Шахтер" снова обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов

Вторник, 1 декабря 2020, 20:51
Шахтер снова обыграл Реал в Лиге Чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче пятого тура Лиги Чемпионов обыграл со счетом 2:0 мадридский "Реал".

Поединок прошел в Киеве во вторник 1 декабря на НСК "Олиймпийские".

В первом тайме мадридская команда была опаснее в атаке и имела пару-тройку моментов, чтобы открыть счет. На четвертой минуте после удара Марко Асенсио метров с шести мяч попал в штангу ворот.

На 31-й минуте Асенсио снова бил по воротам, и на этот раз горняков спасает Анатолий Трубин. Еще раз Трубин вступил в игру после удара метров с 16-ти Карима Бензема. "Шахтер" в стартовые 45 минут в атаке выглядел бледно только с одним ударом по воротам от Дентиньо.

Во втором тайме "Шахтер" уже выдал совсем другую игру с прессингом и быстрыми атаками флангами. На 52-й минуте Тайсон вышел на ударную позицию и пришло время уже Куртуа спасать свою команду. У "Реала" также был момент у ворот донецкой команды, но удар Начо вышел неточным. На 58-й минуте "Шахтер" выходит вперед. Защита мадридцев привезла момент и Дентиньо ударом в угол ворот пробивает Куртуа - 1:0.

Мог удвоить счет Виктор Коваленко на 67-й минуте, но его удар заблокировал защитник. "Реал" после пропущенного гола наседал на ворота "Шахтера", но донецкая команда сумела отбиться и даже забить второй гол. На 83-й минуте Манор Соломон почти от центра поля пробег с мячом и ударом с линии штрафной забивает в угол ворот - 2:0.

Наиграть хотя бы на один гол королевский клуб не сумел, потерпев второе поражение в матчах с "Шахтером" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

После пяти туров "Шахтер" в группе В набрал семь очков и занимает вторую позицию. "Реал" на третьем месте с семью пунктами. Возглавляет группу "Боруссия" из Менхенгладбаха, у которой восемь баллов и на четвертой строчке "Интер", у которого два пункта. "Интер" и "Боруссия" проведут свой матч тура позже.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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