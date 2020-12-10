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Кибератака на агентство ЕС: хакеры похитили данные о вакцине Pfizer/BioNTech

Четверг, 10 декабря 2020, 10:02

Хакеры, атаковавшие Европейское агентство по лекарственным средствам, получили доступ к документам по вакцине Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Агентство работает над утверждением двух вакцин против COVID-19, этот процесс, как ожидается, будет завершен в течение нескольких недель.

По словам BioNTech, которая производит одну из вакцин в партнерстве с Pfizer, кибератака не должна повлиять на этот график.

Европейское агентство не предоставило никаких подробностей о характере кибератаки в кратком заявлении на своем веб-сайте, кроме того, что было начато расследование.

Но BioNTech заявила, что хакеры получили доступ к ее документации.

"Сегодня мы были проинформированы... о том, что агентство подверглось кибератаке и некоторые документы, относящиеся к нормативной документации по кандидату на вакцину Pfizer и BioNTech, BNT162b2, которая сохранялась на сервере агентства, были незаконно получены", - сообщили в компании.

"Агентство заверило нас, что кибератака не окажет никакого влияния на сроки рассмотрения заявки", - добавили в BioNTech.

Компания утверждает, что не знает о том, были ли похищены персональные данные участников ее медицинских исследований.

Только после одобрения агентством препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

Темы: хакерывакцинация
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