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Еврокомиссия предложила пути предотвращения "хаоса" в случае жесткого Brexit

Четверг, 10 декабря 2020, 14:29

В четверг Европейская комиссия представила краткосрочные меры, чтобы избежать возможных перебоев в работе воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также проблем в рыболовстве, если до 31 декабря не удастся достичь соглашения об отношениях с Британией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия вместе с тем заявила, что все еще стремится договориться с Лондоном до конца крайнего срока в последний день декабря.

Еврокомиссия предлагает сохранить "некоторое авиасообщение" между Великобританией и ЕС на срок до шести месяцев, если Лондон обеспечит то же самое.

Меры безопасности полетов будут признаваться, как раньше, чтобы избежать отмены авиарейсов. Эти меры позволят перевозчикам продолжать полеты над территориями ЕС и Великобритании, совершать посадки и оказывать услуги.

Основные перевозки грузовым автотранспортом и пассажирским транспортом также будут продолжаться в течение шести месяцев, если это будет взаимно.

Отдельное регулирования, если оно будет одобрено странами-членами ЕС, позволит сохранить автомобильное и железнодорожное сообщение через Ла-Манш в течение двух месяцев, пока Великобритания и Франция не согласуют новые сертификаты безопасности и надзора.

Без торгового соглашения и без соответствующего регулирования сообщение под Ла-Маншем между Францией и Британией было бы прекращено.

Европейская комиссия предложила, чтобы Великобритания и ЕС продолжали предлагать взаимный доступ к их водам для вылова рыбы на срок до года.

Комиссия также заявила, что вскоре предложит создать "Резерв по корректировке Brexit" объемом 5 млрд евро в рамках нового бюджета ЕС на 2021-2027 годы, чтобы помочь предприятиям ЕС адаптироваться к новой ситуации.

Великобритания покинула Европейский Союз 31 января 2020 года, но для договоренностей о будущих отношениях Лондон и Брюссель предусмотрели еще 11 месяцев переговоров.

Дедлайн истекает 31 декабря - к этому времени Великобритания и ЕС должны согласовать торговое соглашение, а также другие вещи, такие как права на вылов рыбы.

Если соглашения не будет, начнут действовать пограничные проверки и введут налоги для товаров, которые проходят между Великобританией и ЕС.

Последняя попытка Brexit-прорыва в переговорах Лондона и Брюсселя в среду провалилась.

Премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit.

Темы: БританияЕС


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