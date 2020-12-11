ЕС одобрил 24 млн евро для гражданского общества, бизнеса и молодежи Беларуси

Европейская комиссия в пятницу одобрила пакет помощи в размере 24 миллионов евро, которые пойдут на поддержку гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий и здравоохранение Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Средства выделяются в рамках новой программы помощи "EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси", которая будет сосредоточена на четырех ключевых областях - поддержка гражданского общества и независимых СМИ; поддержка молодежи, в том числе через программу стипендий для студентов и молодых специалистов, которые пострадали от политического кризиса; консультативная поддержка малых и средних предприятий (МСП) для повышения текущего экономического спада; повышение устойчивости здравоохранения.

"Этим недавно одобренным пакетом поддержки ЕС дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свое обязательство по усилению поддержки гражданского общества.

Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход в стране со всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами", - прокомментировал еврокомиссар по делам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи.

Эта программа является частью более широкого пакета поддержки в размере 53 млн евро, о котором в августе объявила глава Европейской комиссии.

Напомним, в ЕС идет работа над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси.