В Польше скандал из-за грузовика с надписью "Бандера"

Польскому перевозчику пришлось извиняться за грузовик, украинский водитель которого разместил на лобовом стекле большой баннер с надписью "Бандера".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Водитель, нанятый одной из транспортных компаний Свентокшиского воеводства, разместил за стеклом большой баннер с фамилией Бандеры, охватывающий почти всю ширину кабины.

Таким образом, надпись "Бандера" стала одним из самых заметных элементов грузовика, привлекая внимание больше, чем, например, обозначение перевозчика.

При этом грузовик осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

Кто-то сфотографировал его на территории Италии, фотография попала в Facebook и сразу же вызвала там огромный скандал.

Тему осветили польские СМИ, в частности портал "Lublin112.pl". Его авторы сообщили о баннере владельцу грузовика, попросив прояснить дело. Компания разместила свой ответ на Facebook.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - заявил перевозчик.

К ответу компания приложила фотографию, на которой стекло грузовика уже лишено надписи "Бандера".