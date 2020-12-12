МИД уверен в наказании виновных в военных преступлениях в Украине после новостей из Гааги

МИД ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях после того, как в прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявила о завершении этапа предварительного изучения событий в Украине после 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод", - говорится в заявлении министерства.

"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - добавили в МИД.

В рамках следующего этапа дело передается на рассмотрение судей досудебной палаты Международного уголовного суда для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования, добавили в МИД.

11 декабря прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Бенсуда заявила, что в настоящее время существуют основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.

Она заверила, что ее канцелярия будет делать все необходимое, чтобы обеспечить целостность будущих расследований по ситуации в Украине.

Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" было открыто 24 апреля 2014 года на основании заявления ad hoc правительства Украины о признании юрисдикции МУС, к которому впоследствии было присоединено второе заявление Украины, поданное в 2015 году, чтобы охватить возможные преступления, которые, как утверждается , продолжаются на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года.