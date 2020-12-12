Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД уверен в наказании виновных в военных преступлениях в Украине после новостей из Гааги

Суббота, 12 декабря 2020, 10:19

МИД ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях после того, как в прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявила о завершении этапа предварительного изучения событий в Украине после 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод", - говорится в заявлении министерства.

"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - добавили в МИД.

В рамках следующего этапа дело передается на рассмотрение судей досудебной палаты Международного уголовного суда для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования, добавили в МИД.

11 декабря прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Бенсуда заявила, что в настоящее время существуют основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.

Она заверила, что ее канцелярия будет делать все необходимое, чтобы обеспечить целостность будущих расследований по ситуации в Украине.

Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" было открыто 24 апреля 2014 года на основании заявления ad hoc правительства Украины о признании юрисдикции МУС, к которому впоследствии было присоединено второе заявление Украины, поданное в 2015 году, чтобы охватить возможные преступления, которые, как утверждается , продолжаются на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года.

Темы: МИДУкраинасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"

Сенат США утвердил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Новости 11 декабря: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины

Больного COVID-19 Труханова госпитализировали

Все новости...
МИД
Украина и Молдова проведут совместные консультации по интеграции в ЕС
Катастрофа МАУ: в МИД считают, что Иран отозвал предложение о компенсациях
Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за бесплодных переговоров о сбитом самолете МАУ
Последние новости
10:19
МИД уверен в наказании виновных в военных преступлениях в Украине после новостей из Гааги
10:17
Украина доразместила евробонды-2033 на 600 миллионов долларов под 6,2%
09:46
На Донбассе ранили двух бойцов ООС
09:33
Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов
08:46
картаУкраина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице
08:20
В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 
08:00
Главные новости пятницы и ночи: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса
07:14
На Донбассе задокументировано три нарушения перемирия
05:55
США одобрили использование вакцины Pfizer. Вакцинация уже началась
04:32
Мир установил абсолютный рекорд по количеству заражений и смертей в сутки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!